25 января, 08:00

Истории
Турэксперт Васильева назвала лучшие достопримечательности Мьянмы

Страна тысячи пагод: что нужно знать перед поездкой в Мьянму

С 27 января вступает в силу соглашение между Россией и Мьянмой о взаимной отмене виз. Теперь туристы могут приезжать в страну на срок до 30 дней при каждом визите. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает о правилах въезда, особенностях организации путешествия и местах, которые точно стоит посетить.

Для комфорта туристов

Фото: 123RF.com/luzitanija

Для въезда в страну теперь нужен только загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев на момент приезда. Находиться в стране можно до 30 дней при каждом посещении, но суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Соглашение не касается вопросов постоянного проживания, учебы или трудовой деятельности – для этого по-прежнему нужно оформлять соответствующую визу.

В Мьянме действуют некоторые не самые очевидные для россиян правила, о которых стоит знать заранее, в противном случае могут быть проблемы. Например, в страну запрещено ввозить игральные карты и любое другое игровое оборудование, так что время в самолете коротать лучше с книжкой или фильмом. При входе в буддистские храмы принято снимать обувь и даже носки, а вот татуировки с буддистскими символами лучше прикрыть. Одна из самых почитаемых категорий населений – монахи. Женщинам, например, вовсе запрещено вступать с ними в какие-либо контакты, даже начинать разговор. Прикасаться к местным жителям здесь не запрещено так строго, но не принято, на их приветствия стоит отвечать только легкой улыбкой.

Политическая обстановка в стране местами остается напряженной, поэтому некоторые объекты периодически закрывают для туристов. По этой причине путешествовать лучше в компании гида, который предупредит о такого рода изменениях, а заодно покажет локации, обязательные к посещению, и ответит на все вопросы.

Что посмотреть

Фото: 123RF.com/langdu8x

Мьянму иногда называют "Страной тысячи пагод", и тут сложно поспорить. Пагод здесь действительно великое множество, зайти в каждую за одну поездку не получится, да и не стоит. Внутри они очень похожи, но зато снаружи отделаны самыми разнообразными узорами. Одна из самых впечатляющих пагод, она же главная святыня страны находится в Янгоне – бывшей столице: Шведагон возвышается на 98 метров и отделана чистым золотом. А вот древний город Баган (или Паган) весь целиком состоит из таких религиозных сооружений. Кроме того, не стоит забывать и о развлечениях. Например полет на воздушном шаре поможет увидеть все это великолепие с высоты.

В Мандалае стоит посетить древние королевские дворцы, но особенно туристов привлекает мост У-Бейн из тикового дерева длиной около 1 200 метров. Он был построен в середине XIX века и считается одним из старых и длинных деревянных пешеходных мостов в мире.

Также стоит увидеть и озеро Инле, которое называют азиатской Венецией. Местные живут в домах на сваях, умудряются сооружать плавучие огороды, а рыбу ловят самодельными бамбуковыми ловушками.

За пляжным отдыхом стоит ехать на пляж Нгапали: белый песок, чистая вода, а еще не придется сражаться за лежак – толп туристов здесь нет (возможно, пока), в отличие от соседнего Таиланда.

Как добраться и сколько стоит

Фото: depositphotos/Rawpixel

Прямых рейсов в Мьянму из Москвы нет, из России улететь в эту страну напрямую пока можно только из Новосибирска. Перелет в Янгон с одной пересадкой займет от 15 часов в одну сторону и от 90 тысяч рублей туда и обратно, с двумя – от 65 тысяч туда и обратно и от 17 часов в одну сторону (если повезет, часто – от 22 часов). Примерно также до Мандалая. Долететь до Пагана тоже можно, но дольше (от трех пересадок и от 26 часов в одну сторону) и дороже – от 98 тысяч рублей туда и обратно.

Цены на отели в Янгоне начинаются от 3 тысяч рублей в сутки за номер на двоих в трехзвездочном отеле, в Пагане примерно также, в Мандалае и Нгапали чуть дороже – от 4,5 тысячи рублей.

Цены на туры начинаются от 160 тысяч рублей на двоих (на пять ночей), сюда включен перелет, размещение в отеле (четыре или пять звезд) и обычно завтраки.

Васильева Екатерина

Яндекс.Метрика