Рекорд тепла снова побит в Москве 13 марта

В пятницу, 13 марта, в Москве вновь побит суточный рекорд тепла – воздух в столице прогрелся до 12,3 градуса. Об этом в телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По мнению синоптика, март этого года повторит число рекордов за аналогичный период 2025 года.

Накануне, 12 марта, также обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день столбики термометров показали 12 градусов выше нуля, что на один градус больше, чем было 12 марта 2025-го.

В связи с теплой погодой систему теплоснабжения города перевели на минимальные параметры работы. В настоящее время температура сетевого теплоносителя находится на минимально необходимых значениях, позволяющих обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов.