26 марта, 17:26

Культура

Режиссер сериала "Князь Андрей" восхитился возможностями кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Значительная часть ключевых сцен сериала "Князь Андрей" снята на натурных площадках кинопарка "Москино", рассказал Агентству "Москва" режиссер сериала Давид Ткебучава.

Он добавил, что у него остались "самые прекрасные" впечатления от съемок в кинопарке. По его словам, это великолепное место, поскольку в нем комфортно работать, а также "есть масштаб" и огромное количество различных декораций.

"Для нашего сериала специально построили уникальное сооружение XII века, резиденцию князя в Боголюбово, которая только частично сохранилась и сейчас там располагается женский монастырь, то есть снимать в аутентичных интерьерах было бы невозможно. Поэтому строительство нужной нам натуры в кинопарке "Москино" нас просто спасло", – подчеркнул режиссер.

Он также поделился тем, что около 15 лет назад был на студии Universal и что кинопарк сейчас выглядит "намного круче". Аутентичную атмосферу позволяла создавать инфраструктура кинопарка, где есть возможность создавать крупные натурные площадки и интерьерные декорации, а также соединять натуру и экстерьерную часть вместе.

Практически все финальные серии были сняты на площадке "Палаты князя Андрея". Отмечается, что в Суздале сохранился фрагмент башни, который остался от резиденции Андрея Боголюбского. Первоначальный вид княжеских палат по историческим чертежам восстанавливали художники-декораторы.

Ткебучава подчеркнул, что "Москино" стал для кинематографистов "глотком воздуха", поскольку снимать в современной Москве, тем более историческое кино, невозможно. Из-за этого подобная площадка для съемок стала необходимостью.

"Без нее просто невозможно представить съемки новых проектов, потому что строить натурные декорации такого масштаба без поддержки правительства Москвы очень сложно. И большой плюс в том, что натурные площадки можно потом использовать в других картинах", – объяснил он.

При этом режиссер давно хотел снять исторический фильм о судьбе святого человека. Создатели отмечают, что фигура князя, заложившего фундамент российского государства и оставившего след в истории, была "незаслуженно забыта". Сценарий написали сценарист Тимур Эзугбая и автор идеи Али Узденов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве за 2025 год на площадках городского кинокластера и улицах столицы снято 870 проектов, что на 38% больше, чем в 2024-м.

Среди ключевых событий отмечены выпуск первого игрового фильма Киностудии имени М. Горького при поддержке города, завершение второго этапа создания кинопарка "Москино" и проведение Московской международной недели кино, собравшей более 700 тысяч участников и делегатов из десятков стран.

