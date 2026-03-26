Режиссер сериала "Князь Андрей" восхитился возможностями кинопарка "Москино"

Значительная часть ключевых сцен сериала "Князь Андрей" снята на натурных площадках кинопарка "Москино", рассказал Агентству "Москва" режиссер сериала Давид Ткебучава.

Он добавил, что у него остались "самые прекрасные" впечатления от съемок в кинопарке. По его словам, это великолепное место, поскольку в нем комфортно работать, а также "есть масштаб" и огромное количество различных декораций.

"Для нашего сериала специально построили уникальное сооружение XII века, резиденцию князя в Боголюбово, которая только частично сохранилась и сейчас там располагается женский монастырь, то есть снимать в аутентичных интерьерах было бы невозможно. Поэтому строительство нужной нам натуры в кинопарке "Москино" нас просто спасло", – подчеркнул режиссер.

Он также поделился тем, что около 15 лет назад был на студии Universal и что кинопарк сейчас выглядит "намного круче". Аутентичную атмосферу позволяла создавать инфраструктура кинопарка, где есть возможность создавать крупные натурные площадки и интерьерные декорации, а также соединять натуру и экстерьерную часть вместе.

Практически все финальные серии были сняты на площадке "Палаты князя Андрея". Отмечается, что в Суздале сохранился фрагмент башни, который остался от резиденции Андрея Боголюбского. Первоначальный вид княжеских палат по историческим чертежам восстанавливали художники-декораторы.

Ткебучава подчеркнул, что "Москино" стал для кинематографистов "глотком воздуха", поскольку снимать в современной Москве, тем более историческое кино, невозможно. Из-за этого подобная площадка для съемок стала необходимостью.

"Без нее просто невозможно представить съемки новых проектов, потому что строить натурные декорации такого масштаба без поддержки правительства Москвы очень сложно. И большой плюс в том, что натурные площадки можно потом использовать в других картинах", – объяснил он.

При этом режиссер давно хотел снять исторический фильм о судьбе святого человека. Создатели отмечают, что фигура князя, заложившего фундамент российского государства и оставившего след в истории, была "незаслуженно забыта". Сценарий написали сценарист Тимур Эзугбая и автор идеи Али Узденов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве за 2025 год на площадках городского кинокластера и улицах столицы снято 870 проектов, что на 38% больше, чем в 2024-м.

Среди ключевых событий отмечены выпуск первого игрового фильма Киностудии имени М. Горького при поддержке города, завершение второго этапа создания кинопарка "Москино" и проведение Московской международной недели кино, собравшей более 700 тысяч участников и делегатов из десятков стран.

