Съемки мелодрамы "История его служанки" начались на кинозаводе "Москино"

Съемки многосерийной мелодрамы "История его служанки" начались в павильонах "Москино", сообщила пресс-служба кинозавода.

Ведущий продюсер проекта Дмитрий Кондратюк рассказал, что некоторые сцены снимаются в классическом павильоне – с декорациями, светом и привычной для кино организацией пространства. Этот формат знаком и отработан.

В то же время съемки с использованием экранов – виртуального продакшена – стали для Кондратюка первым опытом. По его словам, часть мира кинокартины, действия которой происходят в начале XIX века, создается не физически вокруг себя, а с помощью экранов и цифровой среды. В то же время актеры и камера работают в реальном пространстве, но визуально сцена может выглядеть масштабнее, добавил продюсер.

Подобный формат дает возможность быстрее менять локации, экспериментировать с окружением, работать со сложными визуальными решениями прямо на съемочной площадке.

Главные роли в сериале исполнят Матвей Лыков и Милана Бру. Помимо них, в проекте приняли участие Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Михаил Сотников, Вероника Журавлева, Ольга Ломоносова и Вячеслав Чепурченко.

В начале марта онлайн-кинотеатр Ivi и компания Russian Code начали проведение народного кастинга, благодаря которому попасть в исторический проект может практически любой желающий. Кастинг продлится до 6 апреля. Его финалом станет бал, который проведут в исторической локации в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" прошли съемки эпизодов третьего сезона сериала "Казанова". Ключевыми локациями стали вокзалы и поезда, поскольку сюжет предполагает постоянные перемещения героя по городам бывшего Советского Союза.