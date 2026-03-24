Кинопарк "Москино" стал площадкой для съемок нового сезона сериала "Казанова"

Съемки эпизодов третьего сезона сериала "Казанова" прошли в кинопарке "Москино", сообщила пресс-служба столичного кинокластера.

По словам продюсера многосерийного фильма Наталии Клибановой, команда проекта работала на площадке кинопарка как во втором, так и в третьем сезоне. Сюжет предполагает постоянные перемещения героя по городам бывшего СССР, поэтому ключевыми локациями стали вокзалы и поезда.

"Сложность была в том, что мы снимали золотую осень, а на дворе уже был декабрь. Мы меняли съемочные дни, топили лед, отогревали рельсы и пережили еще много всяких приключений. Все получилось благодаря оперативной и слаженной работе администрации и неравнодушию сотрудников кинопарка", – приводит слова Клибановой пресс-служба.

В продолжении истории герой по прозвищу Казанова в начале прибывает на вокзал. Для этих сцен была выбрана локация "Витебский вокзал" в "Москино", в котором есть разного уровня комфортности вагоны, а также полноценный перрон и движущийся поезд.

Съемочный процесс включал три масштабные экспедиции: сначала группа работала в Санкт-Петербурге, затем – в Выборге и селе Старая Ладога, после чего отправилась в Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск. Финальные сцены были отсняты в кинопарке.

Как рассказали в пресс-службе, каждая из восьми серий представляет собой отдельную историю. Зрители увидят различные советские города 1980-х годов – от Магадана и Мурманска до Минска и Ленинграда. Атмосфера эпохи передана через запоминающиеся детали.

"Кто-то из зрителей вспомнит, как менялись прически, стиль, вещи, а кто-то впервые познакомится с исторической фактурой прошлого", – говорится в сообщении.

Режиссером-постановщиком третьего сезона вновь выступил Сергей Комаров, ранее работавший над второй частью. Сценарий написал Дмитрий Новоселов.

В сериале снялись Антон Хабаров, Марина Ворожищева, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Филипп Ершов, Екатерина Чаннова, Александр Назаров, Екатерина Агеева, Елена Лядова, Ана Котова, Марина Доможирова, Юлия Волкова и другие.

