24 марта, 17:57

Культура

Кинопарк "Москино" стал площадкой для съемок нового сезона сериала "Казанова"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Съемки эпизодов третьего сезона сериала "Казанова" прошли в кинопарке "Москино", сообщила пресс-служба столичного кинокластера.

По словам продюсера многосерийного фильма Наталии Клибановой, команда проекта работала на площадке кинопарка как во втором, так и в третьем сезоне. Сюжет предполагает постоянные перемещения героя по городам бывшего СССР, поэтому ключевыми локациями стали вокзалы и поезда.

"Сложность была в том, что мы снимали золотую осень, а на дворе уже был декабрь. Мы меняли съемочные дни, топили лед, отогревали рельсы и пережили еще много всяких приключений. Все получилось благодаря оперативной и слаженной работе администрации и неравнодушию сотрудников кинопарка", – приводит слова Клибановой пресс-служба.

В продолжении истории герой по прозвищу Казанова в начале прибывает на вокзал. Для этих сцен была выбрана локация "Витебский вокзал" в "Москино", в котором есть разного уровня комфортности вагоны, а также полноценный перрон и движущийся поезд.

Съемочный процесс включал три масштабные экспедиции: сначала группа работала в Санкт-Петербурге, затем – в Выборге и селе Старая Ладога, после чего отправилась в Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск. Финальные сцены были отсняты в кинопарке.

Как рассказали в пресс-службе, каждая из восьми серий представляет собой отдельную историю. Зрители увидят различные советские города 1980-х годов – от Магадана и Мурманска до Минска и Ленинграда. Атмосфера эпохи передана через запоминающиеся детали.

"Кто-то из зрителей вспомнит, как менялись прически, стиль, вещи, а кто-то впервые познакомится с исторической фактурой прошлого", – говорится в сообщении.

Режиссером-постановщиком третьего сезона вновь выступил Сергей Комаров, ранее работавший над второй частью. Сценарий написал Дмитрий Новоселов.

В сериале снялись Антон Хабаров, Марина Ворожищева, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Филипп Ершов, Екатерина Чаннова, Александр Назаров, Екатерина Агеева, Елена Лядова, Ана Котова, Марина Доможирова, Юлия Волкова и другие.

Ранее сообщалось, что на площадке "Москино" во второй раз состоится музыкальный фестиваль "Солома". Посетители услышат знакомых артистов и увидят новых талантливых исполнителей, а также смогут поучаствовать в постановочных съемках, экскурсиях, иммерсивных шоу и мастер-классах. Мероприятия будут проходить 27 и 28 июня с 11:00 до 22:00.

Читайте также


Главное

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

Стоит ли зумерам бояться ранней деменции?

Молодежь игнорирует стресс, а он становится причиной раннего развития болезни Альцгеймера

Ранний старт процессов провоцирует именно современный образ жизни

Читать
закрыть

