Москву признали одним из мировых центров высокотехнологичного кинопроизводства

Британское агентство Hagman Global Strategies назвало Россию одним из мировых центров виртуального кинопроизводства, сообщила пресс-служба Московского кинокластера "Москино".

Согласно результатам международного исследования World Virtual Production Market Volume Report, Россия занимает по этому показателю пятое место в мире, уступая США, Великобритании и континентальной Европе, но опережая Китай. Главный вклад в лидерство внесла Москва.

В столице базируются три крупнейшие отечественные студии: XOVP (резидент кинозавода "Москино"), "Виртуальная студия Горького 55.8" (входит в Московский кинокластер) и Sber Virtual Production Hub.

Как отметил гендиректор АНО "Москино" Георгий Прокопов, кинозавод стал центром развития новых технологий в рамках проекта Сергея Собянина "Москва – город кино". По его словам, результаты международного исследования подтверждают, что усилия города находят отражение в реальных достижениях мирового уровня.

Аналитики выделили три типа глобального лидерства в сфере виртуального производства: кинематографический (фильмы и сериалы), производительный (общее количество проектов) и инфраструктурный. В отчете уточняется, что Россия лидирует по количеству проектов.

"Российский рынок виртуального продашкена состоит из флагманской студии и двух компактных локальных студий. В отличие от США и Великобритании, это более концентрированная модель развития, которая позволяет каждой студии иметь постоянную высокую загрузку и значительный портфель реализованных проектов", – говорится в отчете.

Особо отмечается успех XOVP, которой удалось войти в список топовых студий в двух типах. На ее счету 19 сериалов и 12 полнометражных кинолент – больше, чем у любой другой профильной студии в мире. Общее число реализованных проектов студии по итогам 2025 года превысило 50.

Эксперты агентства подчеркивают, что благодаря производственным мощностям и креативному потенциалу Москве удается привлекать не только российских, но и зарубежных продюсеров. По мере перехода мировой индустрии к серийному использованию технологий российская столица способна закрепиться в качестве одного из ключевых мировых хабов в сфере виртуального производства.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что на премию "Москино" и Киностудии имени М. Горького "Цех. За кадром" поступило почти 140 заявок от специалистов отечественной киноиндустрии. Большинство заявок поступило от художников-постановщиков и звукорежиссеров.

Премию учредили для работников киноиндустрии, чья работа, как правило, остается за кадром. Всего будет 12 номинаций, среди которых "Гримерный цех", "Цех компьютерной графики", "Цех консультантов", "Реквизиторский цех", "Осветительский цех" и другие.