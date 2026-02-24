Собянин и Голикова открыли новые съемочные павильоны Киностудии Горького

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны на площадке Киностудии имени М. Горького в Валдайском проезде на севере столицы.

Мэр назвал событие вторым рождением студии. Он подчеркнул, что количество действующих площадей увеличилось в 10 раз.

"По поручению президента мы перехватили эту эстафетную палочку и вот сегодня, по сути дела, открываем новую студию Горького, которая будет гордостью российского кинематографа", – указал глава города.

Голикова, в свою очередь, поблагодарила правительство Москвы за создание уникальной площадки и отметила рекордные показатели отечественного кино – в прошлом году 118,5 миллиона зрителей посетили кинотеатры, причем 79% из них выбрали российские фильмы. Доля сборов отечественного кино достигла 77% от общих 51 миллиарда рублей.

Любимова назвала открытие павильонов большим событием. Она подчеркнула, что по линиям министерства культуры, Института Развития Интернета (ИРИ) и "Фонда кино" поддержано уже большое количество ярких проектов. По ее мнению, у них должна быть достойная инфраструктура.

Кроме того, во время осмотра киностудии гости ознакомились с производственным процессом и картинами, готовящимися к выходу в прокат.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что Киностудия имени Горького – одна из старейших в стране. В конце 2023 года она перешла в собственность Москвы. К тому моменту износ комплекса исторической территории на улице Сергея Эйзенштейна превышал 60%, а здания в Валдайском проезде находились в предаварийном состоянии. Тогда правительство города провело масштабную модернизацию.

В Валдайском проезде был построен студийно-производственный комплекс мирового уровня площадью более 56 тысяч квадратных метров. В нем разместились 10 высокотехнологичных павильонов-трансформеров с высотой потолков до 22 метров, шириной до 42 метров и шумоизоляцией 95 децибел. Уточнялось, что это позволяет реализовывать любые режиссерские задумки, включая сложные многоуровневые декорации.

Ранее в кинопарке "Москино" открылся новый съемочный павильон. Его площадь превышает 2,3 тысячи квадратных метров, а высота составляет более 20 метров. Там можно работать в любое время года и создавать собственные декорации. Кроме того, есть возможность снимать сцены с искусственным снегом, дождем, ветром и другими погодными условиями.