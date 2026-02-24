Дело возбуждено после гибели четырех человек в Курске

Фото: МАХ/"Следком"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Курске после гибели четырех человек от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по области.

Следователи и криминалисты уже приступили к осмотру места происшествия, допросу очевидцев и назначению необходимых судебных экспертиз. В настоящее время изъято поврежденное газовое оборудование. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося.

О гибели троих мужчин и одной женщины в Курске стало известно 24 февраля. Инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Харьковской улице, где возникла утечка бытового газа.

Также пострадала еще одна женщина. Ее доставили в больницу. Состояние госпитализированной оценивается как тяжелое. Глава Курской области Александр Хинштейн выразил искренние соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь.