Уголовное дело возбуждено после отравления детей угарным газом в Дагестане

Уголовное дело возбуждено после отравления детей угарным газом в детсаду в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по республике.

Уточняется, что дело завели на основании информации, выявленной в ходе мониторинга Сети.

"В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся", – говорится в сообщении.

Об отравлении 10 детей в частном детском саду в селе Параул стало известно в понедельник, 2 февраля. По данным местного управления МЧС, пострадавшие жаловались на слабость и тошноту. Их доставили в Карабудахкентскую центральную районную больницу.

Один из детей находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Дагестана организовала проверку.

