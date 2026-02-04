Форма поиска по сайту

04 февраля, 17:00

Политика

Во Франции Илону Маску посоветовали выбросить в мусорку повестку по делу Х

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Американский бизнесмен Илон Маск должен выбросить повестку парижской прокуратуры на допрос по делу соцсети Х. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, сообщает телеканал "360".

"Маск, разумеется, должен выбросить в мусорку повестку <...> на 20 апреля. Ни в коем случае не приезжать", – написал политик в X.

Филиппо предположил, что в противном случае Маска могут посадить за решетку, а затем удерживать на территории страны.

О повестке, направленной французскими правоохранителями миллиардеру, стало известно накануне, 3 февраля. На добровольные допросы также приглашена экс-гендиректор соцсети Линда Яккарино.

Сообщалось, что прокуратура совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью уже провела обыски в офисах.

По информации СМИ, это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года, и жалобами на встроенного чат-бота Grok. Нейросеть публиковала материалы, связанные с отрицанием холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера.

