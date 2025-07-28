Основатель Telegram Павел Дуров провел на допросе почти 10 часов

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Третий допрос по существу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова длился почти 10 часов, передает РИА Новости.

Здание суда он покинул примерно в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Его сопровождали адвокаты. Дуров отказался от общения с журналистами и быстро направился к своему автомобилю.

В этот раз предпринимателя допрашивали два следственных судьи.

Повторный допрос касался возможной причастности Telegram к преступной деятельности. СМИ указывали, что Дуров находился в суде в сопровождении четырех адвокатов. Позже прокуратура Парижа сообщила об отсутствии новых сведений в деле основателя мессенджера, однако добавила, что следствие продолжается.

Под арест Дуров попал в конце августа 2024 года во Франции по обвинению в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Вскоре после этого основателя Telegram освободили под залог, но оставили под судебным контролем. В связи с этим он не может покинуть территорию республики.

В ответ на ситуацию мессенджер обновил политику, согласно которой теперь пользователи могут сообщать модераторам о незаконном контенте в личных группах. Также Telegram начал предоставлять информацию следователям Франции, чтобы помочь им идентифицировать злоумышленников.

