Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова

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Мессенджер Telegram обновил политику. Нововведения позволят пользователям сообщать модераторам о "незаконном контенте" в частных группах, указано в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте социальной сети.

До обновления политики мессенджер признавал все чаты Telegram, в том числе групповые, приватными. Исключение из этого правила составляли только каналы и боты. Администрация мессенджера не обрабатывала никакие запросы, имеющие отношение к ним, уточняется на кешированной копии страницы.

После внесения изменений "во всех приложениях Telegram" появятся кнопки "пожаловаться", с помощью которых пользователи смогут сообщать модераторам о незаконном контенте. Для передачи информации руководству соцсети нужно будет нажать на вызвавшее подозрения сообщение и удерживать его, после чего на экране появится меню, в котором и будет представлена данная функция.

Обновления в политику Telegram были внесены менее чем сутки назад, свидетельствуют закешированные копии страницы FAQ. Еще 5 сентября на ресурсе была представлена информация, актуальная до нововведений.

Спецслужбы Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова в конце августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже бизнесмена выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Таким образом, у Дурова нет возможности покинуть страну.

Источник в прокуратуре Парижа сообщал, что предпринимателя не проинформировали об ордере на его арест во Франции. Дело Дурова могут прекратить или передать в суд с переквалификацией преступлений, уточняли в надзорном ведомстве.

В ночь на 6 сентября программист опубликовал первое заявление относительно задержания. В своем телеграм-канале он назвал вопросы французских властей к нему "удивительными".