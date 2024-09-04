Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 20:59

Политика
Главная / Новости /

Медведев: Telegram и другим мессенджерам не стоит доверять важную информацию

Медведев призвал не доверять важную информацию Telegram и другим мессенджерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Telegram и другим мессенджерам не стоит доверять важную служебную или личную информацию, предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС.

Он призвал не зацикливаться на ключах шифрования.

"Я думаю, что все, кто пользуется Telegram или другими мессенджерами, прекрасно понимают, что туда вообще нельзя помещать информацию, чувствительную в личном плане, или информацию, которая носит абсолютно закрытый, секретный характер и так далее. А все остальное, если вы этим можете рискнуть, то плевать на то, что у кого-то эти ключи будут", – сказал Медведев.

Спецслужбы Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже его выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Таким образом, покинуть страну Дуров не может.

Основателю Telegram запрещено покидать Францию до завершения расследования

Читайте также


политикатехнологии
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика