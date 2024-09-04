Медведев: Telegram и другим мессенджерам не стоит доверять важную информацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Telegram и другим мессенджерам не стоит доверять важную служебную или личную информацию, предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС.

Он призвал не зацикливаться на ключах шифрования.

"Я думаю, что все, кто пользуется Telegram или другими мессенджерами, прекрасно понимают, что туда вообще нельзя помещать информацию, чувствительную в личном плане, или информацию, которая носит абсолютно закрытый, секретный характер и так далее. А все остальное, если вы этим можете рискнуть, то плевать на то, что у кого-то эти ключи будут", – сказал Медведев.

Спецслужбы Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже его выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Таким образом, покинуть страну Дуров не может.