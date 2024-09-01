Ирина Болгар заявила, что Дуров заблокировал карты на расходы их детей

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Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, рассказала, что бизнесмен заблокировал карты для расходов детей. Ее слова приводит "Газета.ру".

"Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов", – сказала она.

По словам Болгар, основатель мессенджера перестал платить по счетам за детские расходы, куда входят обучение, проездные и медицина. Как отметила женщина, Дуров якобы отказывался подписывать согласие на продление иммиграционных документов детей.

"На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей", – добавила она.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

В отношении него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

Адвокат программиста Давид-Оливье Камински подчеркнул, что Дуров планирует внести залог в ближайшее время.

Между тем источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. При этом, по данным СМИ, расследование местной прокуратуры никак не связано с США.

