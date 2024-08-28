AFP: Павлу Дурову предъявлено обвинение

Фото: vk.com/Павел Дуров

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение. Об этом сообщает AFP со ссылкой на парижского прокурора.

По данным прокуратуры, предприниматель обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. За последнее ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как указано в заявлении парижской прокуратуры, следственный судья, который ведет дело Дурова, ввел в отношении него судебный контроль с запретом покидать Францию. Также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и являться в полицейский участок дважды в неделю.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа, через три дня ему продлили срок задержания на 48 часов. Предпринимателю было предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

Согласно данным судебных документов, в марте французские власти выдали ордеры на арест Дурова и его брата Николая, который также был объявлен в розыск. Их должны были арестовать по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних.