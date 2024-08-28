WSJ: Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram во Францию

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Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал основателю Telegram Павлу Дурову переместить штаб-квартиру компании в Париж, сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По информации источников издания, предложение поступило Дурову в 2018 году в ходе обеда в конфиденциальной обстановке. Тогда же Макрон обсуждал с основателем мессенджера предоставление ему французского гражданства. Тем не менее Дуров отказался от переезда компании в Париж.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа, через три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.

Основателю Telegram было предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

При этом команда мессенджера Telegram после задержания предпринимателя заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело можно будет считать политическим, если Франция не представит серьезных доказательств вины Дурова. В свою очередь, по заявлению Пескова, Россия готова оказывать поддержку предпринимателю как россиянину, однако ситуация осложняется тем, что у него есть и французское гражданство.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также назвал задержание Дурова политическим делом. Он предложил французским властям арестовать и руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга.

