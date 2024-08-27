Адвокат Либескинд: есть значительный риск того, что Дурова отправят в СИЗО

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Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова с большой вероятностью могут отправить в СИЗО из-за того, что он не живет во Франции. Об этом РИА Новости сообщил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

По словам правозащитника, после завершения содержания под стражей в полиции предприниматель или выйдет на свободу под судебным надзором, или предстанет перед следственным судьей, который предъявит ему обвинение. Дурова могут отправить в СИЗО до суда, уточнил Либескинд. Судья может учесть риск того, что основатель Telegram не явится в суд и покинет страну.

"Ему нужно было бы обосновать свое проживание во Франции, что, как мне кажется, для него сложно. Нахождение в СИЗО по уголовным делам может длиться до четырех лет", – объяснил адвокат.

Французские спецслужбы задержали Дурова 24 августа в парижском аэропорту. Спустя три дня ему продлили срок задержания на 48 часов.

Программисту предъявили обвинение в 12 преступлениях. Среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Дурова задержали по чьему-то совету, надеясь так получить доступ к ключам шифрования. Он также назвал созданную российским программистом онлайн-платформу удобной и по-настоящему защищенной.