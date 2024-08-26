Дурову во Франции предъявлено обвинение в 12 преступлениях

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Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях, заявила прокуратура Парижа, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в настоящее время проводится допрос Дурова. Бизнесмена обвиняют в отмывании преступлений организованной группой, объединении злоумышленников для совершения преступления, предоставлении услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления. Кроме того, Дуров обвиняется в предоставлении средств криптологии, которые не обеспечивают функции аутентификации или проверки целостности, и импорте средств криптологии, не обеспечивающих функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

По данным прокуратуры, расследование в отношении неуказанного лица касается соучастия в администрировании онлайн-платформы, позволяющей осуществлять незаконную транзакцию, соучастия в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер, соучастия в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотиков, соучастия в мошенничестве группой и передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.

Помимо этого, дело заведено из-за отказа предоставить по запросу уполномоченных органов данные или документы, необходимые для перехвата в рамках закона.

Между тем срок содержания Дурова под стражей был продлен 25 августа следственным судьей. Он может продолжаться до 96 часов. Само дело было открыто 8 июля, подчеркнули в прокуратуре.

Дурова задержали вечером 24 августа. По версии СМИ, задержание связано с нежеланием предпринимателя сотрудничать с властями Франции. Это якобы делает его соучастником таких преступлений, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег.

После задержания Дурова команда Telegram заявила, что мессенджер соблюдает законы Евросоюза, включая "Закон о цифровых услугах". При этом лидер Франции Эммануэль Макрон отрицает, что решение об аресте принято в политических целях.

Российский МИД уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному Дурову.

