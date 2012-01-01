Shaman призвал Павла Дурова вернуться в РФ после задержания бизнесмена во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции: предварительно, претензии местных властей связаны с особенностями работы его мессенджера. Одна из них – система шифрования сообщений, которая якобы способствует тяжким преступлениям. Теперь Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Как в России и мире отреагировали на задержание миллиардера, расскажет Москва 24.

С трапа – за решетку

Фото: AOP.Press/Corbis via Getty Images

Частный борт основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вылетел из Азербайджана и приземлился во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени. По информации СМИ, ордер на арест появился у жандармов всего за несколько минут до посадки самолета. Дурова, у которого есть французское гражданство, задержали прямо у трапа, вместе с ним в этот момент была его спутница и телохранитель. Позднее миллиардера заключили под стражу.

Французские СМИ утверждают, что арест может быть связан с системой шифрования сообщений в Telegram и нежеланием сотрудничать по данному поводу с французскими властями – это обстоятельство делает его соучастником преступлений, связанных с терроризмом, мошенничеством, оборотом наркотиков, педофилией и так далее. Кроме того, Дурову якобы вменяют нелегальный показ матчей чемпионата Франции по футболу: из-за дорогой подписки пользователи стали смотреть игры бесплатно через пиратские трансляции.

По совокупности всех преступлений миллиардеру грозит до 20 лет тюрьмы, рассказали местные СМИ. На фоне этих новостей связанная с мессенджером криптовалюта TON резко обвалилась в цене.

Неназванный сотрудник правоохранительных органов заявил агентству AFP, что сильно удивился визиту Дурова во Францию. Якобы бизнесмен был в курсе преследований властей страны против него, однако проигнорировал это из-за "чувства безнаказанности".



неназванный сотрудник правоохранительных органов Франции Хватит этой безнаказанности Telegram.

Зачем Павел Дуров решил посетить Францию, официально неизвестно. По данным газеты Figaro, он прилетел туда минимум на один вечер и у него был забронирован столик в одном из ресторанов Парижа. При этом ряд СМИ утверждают, что в то же время в стране свой день рождения праздновала предполагаемая мать троих детей миллиардера Ирина Болгар.

Реакция в России

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Несмотря на отъезд из России в 2014 году, Павел Дуров сохранил гражданство РФ. Поэтому российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые шаги для прояснения ситуации и потребовало защитить его права, подчеркнули в МИД РФ. Но Париж пока уклоняется от взаимодействия, уточнили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии, добавив, что находятся в контакте с адвокатом бизнесмена.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила в своем телеграм-канале, что в 2018 году ряд западных неправительственных организаций (НПО) осудили решение российского суда заблокировать мессенджер.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?

Кроме того, она добавила, что РФ направила ноту с требованием о доступе к арестованному, но Париж воспринимает его французское гражданство в качестве основного.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в соцсетях о своем разговоре с Дуровым до его отъезда из России в 2014 году. На вопрос, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными органами по тяжким преступлениям, миллиардер ответил, что это "его принципиальная позиция". На это Медведев заявил Дурову, что тогда у бизнесмена будут неприятности "в любой стране".

"Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство/вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria! ("Где хорошо, там родина". – Прим. ред.) Он просчитался", – написал Медведев.





Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают...

Позднее Медведев оставил в соцсети X послание президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Макрон, сейчас же убирайся из Франции! За тобой идет армия Дурова", – пошутил политик.

Задержав бизнесмена, французы "продолжают свою борьбу за свободу слова и европейские ценности", написал в своем телеграм-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. А руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что в этой истории не обошлось без вмешательства США, власти которых Telegram в последнее время "сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах". Кроме того, это может быть ударом американцев по криптовалюте TON, в которую в последнее время инвестировали представители крупного российского бизнеса, сказала Мизулина.

Предприниматели из РФ также моментально отреагировали на задержание основателя Telegram: на российских маркетплейсах уже появились футболки с хештэгом #FreeDurov. Он же начал активно распространяться по соцсетям. В частности, пользователи как из России, так и из-за рубежа массово публикуют комментарии в соцсетях Макрона с требованием отпустить Павла Дурова.

Также основателя мессенджера позвал на родину певец Shaman, записав для этого специальное видеообращение.

"Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут", – сказал исполнитель.

В то же время гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что на работу Telegram арест его основателя никак не повлияет. По его мнению, французские власти могли задержать Дурова, чтобы склонить его к сотрудничеству.

Международная реакция

Другой хештэг – #FreePavel – написал в своем аккаунте бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск. Также он поддержал предположение экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, что скоро подобные проблемы могут начаться и у X.

Другой экс-кандидат, Роберт Кеннеди-младший заявил в соцсетях, что необходимость защиты свободы слова стала актуальна как никогда.

Возмущен задержанием Дурова и американский журналист Такер Карлсон.





Такер Карлсон журналист Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, задержала его. Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, это живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир.

Есть и во Франции те, кто возмущен задержанием. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил ТАСС, что его страна "показала всему миру свою тираническую сущность" и "образ цензуры".

"Я задаюсь вопросом, могут ли таким же образом задержать и бросить в тюрьму Илона Маска, если он приедет во Францию?" – сказал Филиппо.

Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, который является публичным соратником основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявил РИА Новости, что операция по задержанию Дурова стала результатом работы разведслужб США и НАТО. По его мнению, эти структуры отчаянно жаждут получить доступ к Telegram "через черный ход", как они уже поступили с другими крупными интернет-платформами.





Эдриан Макрей соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели.

При этом источник в юридических кругах Брюсселя подтвердил ТАСС, что дело Дурова во многом повторяет ситуацию с Ассанжем: в обоих случаях удар наносился по создателям крупных независимых медийных ресурсов при помощи уголовных обвинений. По словам собеседника агентства, задержание бизнесмена соответствует принципам Акта о цифровых услугах Евросоюза, согласно которому оператор соцсети ответственен за любой контент, который размещен там. Однако он не подразумевает персональной или уголовной ответственности, так что французские власти пошли значительно дальше, добавил источник.

