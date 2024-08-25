Илон Маск не исключил мер против соцсети Х на фоне задержания Дурова

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Американский бизнесмен Илон Маск не исключает вероятности того, что против социальной сети X будут приняты меры после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Ранее бывший участник американской предвыборной гонки Вивек Рамасвами написал на своей странице в X, что соцсеть ждет то же, что и Telegram. Под этой публикацией Маск оставил реакцию в виде дважды подчеркнутого числа 100.

Если Маск приедет во Францию, его могут так же "задержать и бросить в тюрьму", заявил в беседе с ТАСС глава французской партии "Патриоты" Флориан Филипп.

Дурова объявили в розыск "за несколько минут" до его прибытия в аэропорт, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. По его мнению, такое поведение французских властей является верхом цинизма и попыткой установить "тотальную цензуру на территории Европы".

При этом источник AFP считает, что Дуров прилетел в Париж "из-за чувства безнаказанности", поскольку знал, что объявлен в розыск.

Обстановка у посольства франции в России после задержания Дурова спокойная. Никакие дополнительные меры не вводились.

Накануне Дуров был задержан спецслужбами Франции в аэропорту Ле-Бурже. В страну он прилетел из Азербайджана вместе с девушкой и телохранителем.

По предварительной информации, задержание связано с работой Telegram и отказом Дурова от сотрудничества с властями страны. Обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег могут предъявить в ближайшее время. Сейчас основатель Telegram находится под стражей.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что Telegram продолжит работать и после ареста его основателя.

