Жириновский в 2018 году призывал Дурова вернуться в Россию

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Жириновский, основавший партию ЛДПР, еще в 2018 году просил создателя Telegram Павла Дурова вернуться в Россию. Соответствующее кадры разместил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Сипягин.

"Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля", – утверждал Жириновский, поздравляя Дурова с днем рождения.

Кроме того, основатель ЛДПР назвал Дурова "русским Цукербергом".

Дуров был задержан французскими спецслужбами 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Создатель Telegram летел из Азербайджана, вместе с ним находились девушка и его телохранитель.

Задержание связано с работой Telegram. По предварительным данным, ряд причин, включая отказ Дурова от сотрудничества с властями Франции, делает его причастным к ряду преступлений, предположили местные правоохранители.

Обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег могут предъявить уже 25 августа. Сейчас Дуров находится под стражей. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он не подлежит обмену или экстрадиции, так как является гражданином Франции.

