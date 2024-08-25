25 августа, 09:08Происшествия
Жириновский в 2018 году призывал Дурова вернуться в Россию
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Владимир Жириновский, основавший партию ЛДПР, еще в 2018 году просил создателя Telegram Павла Дурова вернуться в Россию. Соответствующее кадры разместил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Сипягин.
"Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля", – утверждал Жириновский, поздравляя Дурова с днем рождения.
Кроме того, основатель ЛДПР назвал Дурова "русским Цукербергом".
Дуров был задержан французскими спецслужбами 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Создатель Telegram летел из Азербайджана, вместе с ним находились девушка и его телохранитель.
Задержание связано с работой Telegram. По предварительным данным, ряд причин, включая отказ Дурова от сотрудничества с властями Франции, делает его причастным к ряду преступлений, предположили местные правоохранители.
Обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег могут предъявить уже 25 августа. Сейчас Дуров находится под стражей. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он не подлежит обмену или экстрадиции, так как является гражданином Франции.
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