Такер Карлсон заявил, что Дурова задержали во Франции за "свободу слова"

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Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – это предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ, написал американский журналист Такер Карлсон в соцсети Х.

"Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось взять под контроль его социальную сеть Telegram. Но в конце концов, это не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности осуществлять свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его", – написал журналист.

По словам Карлсона, ситуация с Дуровым, который сидит во французской тюрьме, – предупреждение всем, кто отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб.

"Тьма быстро опускается на некогда свободный мир", – заключил Карлсон, приложив ссылку на интервью с Дуровым, которое американский журналист выпустил в апреле 2024 года.

Павел Дуров был задержан спецслужбами Франции около 20:00 по местному времени 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Во Францию основатель Telegram прилетел из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель.

По предварительной информации, задержание связано с работой Telegram: правоохранители считают Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, а также возможностью пересылать в мессенджере криптовалюту.

Дурову как гражданину Франции грозит до 20 лет тюрьмы и он не подлежит обмену или экстрадиции. Обвинения могут предъявить уже в воскресенье, 25 августа. Сейчас Дуров находится под стражей.