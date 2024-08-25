TF1: Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции

Фото: телеграм-канал Du Rove's Channel

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции, сообщает местный телеканал TF1. Обвинения, предварительно, связаны с работой Telegram.

Французские правоохранители считают, что система шифрования сообщений в мессенджере и нежелание Дурова сотрудничать с властями делает предпринимателя соучастником множества преступлений. Среди которых – организация наркотрафика, мошенничество, педофилия, отмывание денег, терроризм, отмечают СМИ.

Обвинения могут быть предъявлены уже в воскресенье, 25 августа. Перед судом он предстанет как гражданин Франции – гражданство Дуров получил в 2021 году.

По сообщению телеканала, Дуров помещен под стражу, позднее его должны доставить в суд.

После новостей о задержании цена созданной Дуровым криптовалюты рухнула на 15% на мировом рынке и продолжает падение.

Павла Дурова задержали французские спецслужбы вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. По данным СМИ, с ним находились девушка и его телохранитель.

Дуров значился в списке разыскиваемых страной, запрос на его розыск сделало управление Франции по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних на основании предварительного расследования.

По информации СМИ, Дуров был объявлен персоной нон грата во Франции и знал, что его могут задержать, но ему пришлось сесть во Франции на дозаправку.