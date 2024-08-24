TF1: Павел Дуров задержан в аэропорту Ле-Бурже

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле-Бурже. Об этом сообщает французский телеканал TF1.

По данными СМИ, его задержали вечером 24 августа на перроне аэропорта при сходе с частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. Как пишут французские журналисты, Дуров, у которого есть гражданство Франции, значился в списке разыскиваемых страной, запрос на его розыск сделало управление Франции по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Запрос оформлен на основании предварительного расследования.

Согласно утверждениям французской прессы, Дуров заключен под стражу. Правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе несотрудничество Telegram с властями, делает предпринимателя причастным к ряду преступлений. Ему якобы могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

Ранее Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, 15 лет назад один из его друзей уговорил его сдать биоматериал в клинике, поскольку они с супругой не могли иметь детей. Руководитель медучреждения предложил предпринимателю сдать больше образцов, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Дуров отметил, что недавно ему сообщили, что его донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей.