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Предприниматель Павел Дуров анонсировал обновление Telegram в связи с 11-летием мессенджера. В обновление вошли "звездные" реакции (Star Reactions) и подписки за "звезды" (Star Subscriptions), рассказали в пресс-службе Telegram.

Эти функции позволят пользователям поддержать создателей контента. С помощью Star Reactions можно будет поддерживать телеграм-каналы, владельцы которых смогут конвертировать отправленные пользователями "звезды" в криптовалюту Toncoin без комиссии.

Функция Star Subscriptions предполагает, что авторы телеграм-каналов и ботов могут создавать специальные ссылки-приглашения. Они позволят присоединиться к каналу в обмен на ежемесячную оплату с помощью Stars.

Кроме того, обновление позволит владельцам сделать свой канал похожим на чат, где администраторы могут публиковать сообщения от своего имени. Еще одна функция относится к владельцам смартфонов с iOS. На таких устройствах документы типа .pdf , .xls или .docx теперь открываются в отдельных вкладках браузера.

В конце июля Telegram убрал монетизацию для российских каналов. Сообщалось, что владельцы каналов не могут зайти в подраздел монетизации через раздел статистики. При этом мессенджер запустил программу монетизации для владельцев каналов с аудиторией свыше 1 000 подписчиков еще в апреле. Выплаты для владельцев каналов начисляются в криптовалюте Toncoin.