"Известия": мошенники начали использовать валюту Telegram Stars

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Валюта Telegram Stars, которая появилась 2 июля, стала активно использоваться мошенниками для кражи ценных данных, сообщает газета "Известия".

Злоумышленники стали заранее распространять информацию о якобы продаже "звезд" в обход App Store и Google Play, однако их главной целью являются личные данные пользователей, включая криптокошелек Telegram Wallet, уверены эксперты.

Создатель Telegram Павел Дуров предупреждал, что Apple и Google будут брать комиссию в 30% за посредничество при покупке валюты, однако пользователи смогут вернуть эту разницу при помощи рекламы своих продуктов, оплачивая ее "звездами".

Однако мошенники исказили смысл его слов и предложили не платить комиссию, приобретая валюту сразу у частных лиц. По информации руководителя Digital Risk Protection команды российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями Евгения Егорова, только с 16 мая зафиксировано 23 домена, созвучных с названиями Telegram и Stars, а также четыре канала и чат-бот в самом приложении.

"Часть была зарегистрирована для последующей перепродажи либо просто содержит информацию о Telegram Stars. Это касается и каналов, и ботов в самом мессенджере. Но некоторые аккаунты уже предлагают помощь в покупке "звезд", – сказал Егоров.

Также россиянам могут грозить дрейнеры – мошенники, которые предлагают получить AirDrop (бесплатную раздачу), привязав для этого свой криптокошелек. Другим сценарием является создание скам-токена, который напоминает настоящий, но является фальшивым.

Чтобы защититься от мошенников, необходимо критически относиться к любой информации в интернете, особенно если она касается финансовых операций, уверена старший контент-аналитик компании, работающей в сфере информационной безопасности и цифровой приватности, Ольга Свистунова. Также рекомендуется установить двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать одноразовые коды для авторизации не только в Telegram, но и в других приложениях.

Между тем мошенники придумали новую тактику обмана граждан, притворяясь сотрудниками ФССП. Злоумышленники сообщают своим жертвам о якобы наличии у них некоего исполнительного производства, настаивая при этом на немедленном погашении долга.

