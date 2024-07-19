Telegram начнет показывать месяц и страну регистрации публичных аккаунтов

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Telegram начнет отображать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов. Это сделано для борьбы с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в сфере криптовалюты, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Предприниматель отметил, что Telegram позволит организациям использовать их мини-приложения для выдачи меток для каналов. Кроме того, в июле мессенджер представит мини-магазин приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.

Ранее мошенники начали воровать аккаунты россиян в Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat (в ней нужно нажимать на хомяка для получения монеток. – Прим. ред,). Монетки, которые пользователи получают во время игры, разработчики обещают в будущем конвертировать в криптовалюту.

По данным "Лаборатории Касперского", злоумышленники присылают пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе, утверждая, что через него якобы можно вывести полученные в игре монеты и конвертировать их в рубли.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что эту игру необходимо запретить. По мнению парламентария, Hamster Kombat оказывает негативное влияние на россиян и становится уловкой мошенников.