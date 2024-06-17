Мошенники стали использовать кликер Hamster Kombat для обмана пользователей

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Злоумышленники начали использовать игру в жанре кликер Hamster Kombat для обмана пользователей, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков одной из компаний в области кибербезопасности.

"Риски сразу по двум направлениям: доступ к криптокошельку и угон аккаунта в Telegram", – объяснили в пресс-службе фирмы.

Как рассказал руководитель по защите от фишинга компании Иван Лебедев, было найдено около 200 ресурсов, которые пытаются получить доступ к криптокошелькам играющих в кликер. Специальная программа, дрейнер, используется мошенниками для быстрого вывода средств из чужих кошельков, объяснил он. Так, жертвы рискуют привязать свои кошельки к приложению преступников и лишиться валюты, уточнил Лебедев.

Второй угрозой аналитики назвали угон телеграм-аккаунтов. Сначала злоумышленники предлагают игрокам войти в свой профиль, чтобы запустить бота. Когда пользователь это делает, то он сразу же теряет доступ к своему аккаунту, рассказал специалист. Чтобы избежать подобных проблем, Лебедев посоветовал не привязывать свои кошельки к сомнительным порталам и не сообщать никому фразы для восстановления доступа.

"Нужно проверять информацию об условиях той или иной акции, сервиса, например, на официальном сайте криптопроекта. Если там нет сведений об уникальных предложениях, акциях, о которых вы узнали из стороннего источника, то это обман и попытка завладеть вашими средствами", – уточнил эксперт.

Hamster Kombat, в которую можно играть в Telegram, несет определенные риски для пользователей, предупреждал ранее депутат ГД Сергей Гаврилов. В частности, владельцы приложения могут закрыть проект, либо виртуальная валюта, которую обещают взамен на игровую, внезапно обесценится.

