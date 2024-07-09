Экономист Бадалов: Hamster Combat обвалится, как и все прошлые подобные проекты

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Пользователи игры Hamster Combat рискуют потерять деньги после ее выхода на криптобиржу. Таким мнением с Москвой 24 поделился доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее криптобиржа Bybit провела листинг игры Hamster Kombat на премаркете (предварительный сбор заявок на покупку или продажу, которые подаются до начала основных торгов). На приложение-бот, где нужно кликать на хомяка в надежде накопить и вывести как можно больше средств, за последние три месяца подписались 239 миллионов человек, сообщал основатель Telegram Павел Дуров.

По словам Бадалова, Hamster Combat – не первый подобный проект и все аналогичные начинания развиваются по примерно одинаковой схеме.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Сначала начинается майнинг, затем идет некая монетизация. В этот момент могут появиться публичные личности, которые будут это пиарить. Точно так же в раскрутке криптовалюты Dogecoin участвовал Илон Маск, сейчас что-то подобное делает Павел Дуров. А вот дальше классическая ситуация: всем будет понятно, что эта так называемая монета никому не нужна и ничего из себя не представляет. И тем самым встанет в один ряд со многими другими подобными.

Заработок на Hamster Combat зависит от того, кто в какой момент приобретет или продаст эти монеты. Те, кто купит их в период максимальной истерии, в конечном итоге потеряют деньги, предупредил Бадалов.

"Здесь не будет момента, что эта монета когда-то подешевеет, а затем вырастет в цене. Она будет стоить дороже и дороже, а потом просто обвалится и про нее все забудут. Такое произойдет, когда всем станет понятно, что это очередная пустышка", – заявил экономист.

Россияне попадаются на жажде легких быстрых денег еще со времен МММ, констатировал Бадалов. Поэтому относительно подобных явлений нужно мыслить в здравом ключе.

"К сожалению, эти люди больше прислушиваются к каким-нибудь анонимным сообщениям в Telegram или роликам на YouTube, нежели к разъяснениям официальных лиц и экспертов в СМИ. Потому что желание легких быстрых денег превалирует над здравым смыслом", – объяснил специалист.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Безусловно, ничего здесь покупать не нужно. Рано или поздно это просто завершится падением цены этих монет. А вот тем, у кого они есть, стоит при возможности их продать и заработать на этом.

Ранее о рисках игры в Hamster Combat предупредил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, кликать по экрану – личное дело каждого, однако он напомнил, что в случае обмена игровой валюты на криптобиржах никто не сможет гарантировать пользователям безопасность их средств. Все потому, что криптовалюты не регулируются государством, объяснил парламентарий.

