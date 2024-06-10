Депутат Гаврилов предупредил россиян о рисках игры в кликер Hamster Kombat

Фото: портал мэра и правительства/Максим Денисов

Игра в жанре кликер Hamster Kombat, в которую можно играть в Telegram, несет определенные риски для пользователей, уверен депутат ГД Сергей Гаврилов.

"С точки зрения закона в самой игре как таковой ничего противозаконного, конечно, нет. Тыкать пальцем в экран телефона – это ваше личное дело. Однако определенные риски для пользователей все же существуют", – цитирует его РИА Новости.

Разработчики утверждают, что игроки в будущем смогут обменять игровую валюту на настоящую, размещенную на криптовалютных биржах. Депутат объяснил, что криптовалюты не регулируются государством, поэтому никто не может гарантировать пользователям безопасность их средств. В частности, владельцы приложения могут закрыть проект, либо виртуальная валюта внезапно обесценится.

"Большинство игроков в лучшем случае получают эквивалент нескольких сотен или пары тысяч рублей после конвертации виртуальных монеток. А для этого порой требуется колоссальное количество времени – целые дни и ночи за добычей этих монет", – рассказал Гаврилов.

Также он напомнил, что подобные игры часто навязчиво требуют доступ к конфиденциальной информации. Это выдает в них признаки финансовых пирамид, которые маскируются под игры, заключил парламентарий.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о запуске новой валюты под названием Telegram Stars. Предполагается, что ей можно будет оплатить цифровые продукты, включая онлайн-книги и предметы в играх.

