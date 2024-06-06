Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой валюты в мессенджере под названием Telegram Stars. Заявление о запуске новинки появилось в его телеграм-канале.

"Благодаря Telegram Stars мини-приложения теперь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя самый простой способ оплаты – покупки в приложениях на Android и iOS", – рассказал Дуров.

Apple и Google будут взимать комиссию при покупке Stars. Однако Telegram планирует субсидировать рекламу, купленную за эту валюту, благодаря чему комиссия окажется нулевой. Создатели приложений смогут конвертировать Stars в криптовалюту Toncoin на платформе Fragment.

Оплатить новой валютой в Telegram можно будет цифровые продукты, включая онлайн-книги и предметы в играх.

В начале недели Дуров анонсировал большое обновление в мессенджере. До этого в Telegram появился ряд новых функций, включая подписи к фотографиям, поиск по хэштегам, сворачиваемые цитаты и другие.

