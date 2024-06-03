"Додо Пицца" подала в суд на Telegram из-за потери названия канала

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ООО "Додо Франчайзинг" подало в суд на мессенджер Telegram из-за потери названия своего канала. Об этом стало известно из картотеки суда.

Там указано, что иск поступил в Арбитражный суд Республики Коми. Судебное заседание запланировано на 16 декабря 2024 года.

"Додо Пицца" хочет вернуть название своего канала Dodo pizza в Telegram, которое купил другой пользователь и выставил на продажу. Компания требует признать действия мессенджера актами недобросовестной конкуренции. Также в "Додо Пицце" попросили изменить пользовательские условия, добавив запрет на приобретение названий, которые похожи на товарные знаки правообладателей.

Ранее сообщалось, что суд впервые в России оштрафовал на 300 тысяч рублей блогера за плагиат чужого видео. По словам юриста пострадавшей стороны Дарины Лисецкой, копировать чужие идеи неправильно, поскольку у таких материалов есть свой сценарий, герои и раскадровка. Она предупредила, что это является интеллектуальной собственностью автора.