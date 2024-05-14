Суд арестовал Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры

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Ярославский судостроительный завод, строящий катера для Минобороны РФ, арестован после иска региональной прокуратуры. С записями в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и данных картотеки арбитражных дел ознакомилось издание РБК.

Исковое заявление прокуратуры к московскому АО "Лидер Гарант" поступило в Арбитражный суд Ярославской области 25 апреля. В тот же день на имущество завода был наложен арест в качестве обеспечительной меры. Следующее заседание состоится 27 мая. При этом суть претензий надзорного органа не раскрывается.

Ярославский судостроительный завод – небольшая частная верфь. Завод строит корабли и суда до 3,4 тысячи тонн. В рамках гособоронзаказа завод строит для Военно-морского флота разъездные рейдовые катера, морские буксиры и сторожевые корабли.

По данным источника издания, после наложения ареста на имущество ЯСЗ верфь продолжает работать в штатном режиме и выполняет производственную программу.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рената Ахметова по делу о финансировании Вооруженных сил Украины. Суд постановил арестовать имущество ООО "Метинвест Евразия", частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б. В." и ООО "Белгородметаллоснаб".

До этого Генеральную прокуратуру РФ попросили организовать проверку кондитерской компании "Конти-Рус" на предмет финансирования ВСУ. Отмечалось, что одним из соучредителей компании является племянница Ахметова.