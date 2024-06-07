Песков заявил, что США считают нынешний момент шансом уничтожить РФ

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США, теряющие лидерство в мире, расценивают нынешний момент как исторический шанс уничтожить РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Америка – это гигантская экономическая сила, это самое большое военное государство. Но они постепенно теряют свои лидирующие позиции частично за счет того, что сами рубят сук, на котором сидят. Растут новые центры силы, и вся система находится в движении", – приводит слова представителя Кремля РБК.

При этом Украина, по мнению Пескова, представляет собой лишь "маленький-маленький инструмент в этой вот такой экзистенциальной борьбе".

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что США провоцируют РФ на ядерную эскалацию. Руководство страны понимает это и учитывает.

Между тем политолог Валерий Коровин в эфире радиостанции "Комсомольская правда", комментируя заявление президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада разделить РФ на пять частей, назвал их не единственными.

"Есть планы и разделения на пять частей, на 15, на 25, на 40, на две, на четыре. То есть это тот процесс, который реализуется со стороны Запада в отношении России на протяжении всей истории нашего взаимодействия с того момента, как Иван Грозный открыл английскую торговую миссию на Русь", – сказал политолог.

По его словам, в условиях таких планов Запада РФ должна быть сильной. Страна может создавать геополитические союзы сил для противостояния, уверен Коровин. Слабым звеном страны он назвал отсутствие встроенной ценностной модели, построенной на основании собственной традиции и культурно-цивилизационной матрицы.

Однако самой главной проблемой, по мнению политолога, является смартфон, который можно назвать "чистым дьяволом".

"Но обращаю внимание, что каждый гражданин США так же подключен к Сети через свой смартфон, и можно к нему так же обращаться напрямую, через голову национальной администрации, разрушая внутри политическую или социальную стабильность в этом государстве", – сказал Коровин.

Ранее Додик заявил, что страны Запада еще 20 лет назад придумали план по разделению России на пять частей. По его словам, изначально Запад тренировался на Югославии, а сейчас попытался привести замысел в действие с помощью оккупации Украины.

