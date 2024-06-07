Путин: Россия не будет "со всеми воевать"

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Россия не будет "со всеми воевать", а будет добиваться надежных условий, соответствующих ее интересам. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Говоря об этом, Путин напомнил о ситуации, при которой Лаврентий Берия пришел к Иосифу Сталину "настучать" на писателей. Тогда он сказал Сталину, что других писателей у него нет.

"Ну вот такие партнеры, что с ними теперь сделать. Со всеми воевать что ли?" – сказал Путин, отметив, что в этом случае нужно добиваться договоренностей и условий, соответствующих своим интересам.

Подобным образом президент ответил на вопрос, как вести переговоры с западными странами, если они нарушают все договоренности.

Ранее Путин заявил, что СВО на Украине закончится после отказа США поставлять туда оружие. Он рассказал, что с подобным заявлением обращался к президенту США Джо Байдену в ответном письме. Путин также заявил, что, если бы не Запад, конфликт на Украине завершился бы в 2022 году.

