Лавров: в договоренностях по Украине должны учитываться "реалии на земле"

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Будущие договоренности об урегулировании украинского конфликта должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности, учитывая "реалии на земле". Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД России, говоря о возможном созыве мирного саммита по урегулированию конфликта на Украине с участием Москвы и Киева, заявил, что такое мероприятие могло бы стать продолжением усилий Китая по созданию условий для выхода из кризиса. По его словам, РФ разделяет позицию КНР о необходимости устранения первопричин конфликта, учитывая законные интересы всех сторон и последующий выход на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности.

"Подчеркну еще раз: это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей", – уточнил Лавров.

Также министр высоко оценил "конструктивную линию Пекина в контексте украинского кризиса", напомнив о плане урегулирования конфликта, который разработал Китай.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что американское и западное оружие, которое получает Украина, уже наносит удары по гражданским российским объектам, в том числе по жилым кварталам.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что никакое вооружение Запада, поставляемое Киеву, не сможет переломить ход СВО. Россия достигнет всех поставленных целей, подчеркнул он.

