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Никакое вооружение Запада, поставляемое Киеву, не сможет переломить ход спецоперации на Украине. РФ достигнет всех поставленных целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводятся в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Усердно и безответственно повышают уровень эскалации. Горячие головы подливают масла в огонь. Позиция, опасная своими последствиями", – сказал он.

По словам Пескова, западное оружие способно только сделать более тяжелой участь украинцев. Пресс-секретарь президента добавил, что РФ продолжает спецоперацию и будет делать это до достижения целей.

Ранее группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву использовать оружие США для ударов по территории РФ. По их мнению, США сковывают ВСУ своими ограничениями.

В свою очередь, Песков заявил, что большинство членов конгресса США хотели бы, чтобы напряженность на Украине росла. Он счел, что именно в связи с этим они выступают за разрешение ударов американским оружием по РФ.

