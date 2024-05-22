Песков: конгресс США нацелен на провоцирование войны до последнего украинца

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие члены конгресса США желают, чтобы напряженность на Украине росла, в связи с чем разрешают ей наносить удары по России. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В конгрессе много горячих голов, которые хотели бы большего провоцирования напряженности", – сказал представитель Кремля, комментируя призыв конгрессменов к Белому дому разрешить ВСУ совершать удары по РФ.

Ранее группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву использовать оружие США для ударов по территории РФ. По их мнению, США сковывают ВСУ своими ограничениями.

До этого стало известно, что сумма выделенных Украине средств со стороны США достигла 51,3 миллиарда долларов. Из них 50,6 миллиарда долларов были переданы с начала СВО.

