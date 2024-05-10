Пентагон: при Байдене США выделили Украине более 51,3 млрд долларов

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Общая сумма американской военной помощи Украине за время правления президента США Джо Байдена достигла 51,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны США.

Уточняется, что из них 50,6 миллиарда долларов переданы с начала российской специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что большая часть ассигнований, согласованных конгрессом США для помощи Украине, остается в американской экономике и тратится на создание вооружений, которые получает Киев.

В этот же день Байден объявил о выделении Украине дополнительной помощи на 400 миллионов долларов. В этот пакет вошли дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 миллиметров, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, а также патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.

До этого СМИ сообщали, что отношения между Вашингтоном и Киевом обостряются проблемами, связанными с различием приоритетов. В частности, американская сторона, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин, считают, что Украине необходимо сконцентрировать силы на одной большой битве. В Вашингтоне недовольны тем, что украинский президент тратит ресурсы в боях за города, которые, по мнению Вашингтона, не имеют стратегической ценности.