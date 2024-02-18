Зеленский заявил, что перестанет считать США партнером, если Украине не выделят помощь

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят пакет помощи. Об этом он заявил во время пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Помощь США представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует, подчеркнул Зеленский. В связи с этим Киев очень рассчитывает на позитивное решение американского конгресса о выделении помощи ВСУ.

Президент Украины отказался назвать предательской позицию США, при которой Вашингтон уже долгое время не выделяет новую военную помощь Киеву. Он указал на то, что Америка сегодня проходит через множество электоральных, внутренних и политических вызовов.

"Я не хочу их комментировать, это внутренние процессы США и народа Америки. Но я рассчитываю, что все-таки союзническая позиция сохранится", – приводит ТАСС слова украинского лидера.

Зеленский также сообщил, что Вашингтон и Киев провели два раунда переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

13 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайваню без мер на защиту границы Америки. За одобрение документа выступили 70 сенаторов, 29 – против. Законопроект предусматривает выделение 14,1 миллиарда долларов Тель-Авиву и 60,06 миллиарда долларов – на поддержку Киева.

Спикер нижней палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что законодательный орган не будет поддаваться давлению и принимать законопроект об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности.

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