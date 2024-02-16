Палата представителей США ушла на перерыв, не проголосовав по помощи Киеву

Фото: depositphotos/Frankljunior

Палата представителей Соединенных Штатов ушла на перерыв до 28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание палаты.

Таким образом, законодатели так и не провели голосование по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности, который в том числе включает выделение новой помощи Украине и Израилю.

13 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайваню без мер на защиту границы Америки. За одобрение документа выступили 70 сенаторов, 29 – против. Законопроект предусматривает выделение 14,1 миллиарда долларов Тель-Авиву и 60,06 миллиарда долларов – на поддержку Киева.

Спикер нижней палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что законодательный орган не будет поддаваться давлению и принимать законопроект об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

По его словам, против проекта выступало большинство сенаторов-республиканцев. Джонсон выразил уверенность в том, что общественность полностью понимает и поддерживает такую позицию.

Новости мира: США планируют выделить более 100 млрд долларов на внешнюю политику