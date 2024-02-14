Палата представителей США заявила, что не планирует принимать законопроект о помощи Киеву

Фото: 123RF/bloodua

Палата представителей американского конгресса не будет поддаваться давлению и принимать законопроект об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты законодательного органа Майка Джонсона.

По его словам, против проекта выступало большинство сенаторов-республиканцев. Как отметил спикер палаты, оказание помощи не сможет обеспечить контроль над американской границей. Джонсон выразил уверенность в том, что общественность полностью понимает и поддерживает такую позицию.

"Послушайте, американский народ с нами по этому вопросу", – сказал он.

Спикер палаты указал, что в течение нескольких недель запрашивает встречу с главой страны Джо Байденом для обсуждения урегулирования миграционного кризиса.

"Я продолжу на этом настаивать", – добавил он.

13 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайваню без мер на защиту границы Америки. За одобрение документа выступили 70 сенаторов, 29 – против. Законопроект предусматривает выделение 14,1 миллиарда долларов Тель-Авиву и 60,06 миллиарда долларов – на поддержку Киева.

Ранее американский президент Джо Байден назвал неспособность конгресса утвердить финансирование Украины преступной халатностью. Он также поддержал законопроект сената США по охране государственных границ, помощи Украине и Израилю. Он призвал конгресс объединиться и принять это двухпартийное соглашение.

Сенат США может заблокировать запрос на 100 млрд долларов Украине и Израилю – СМИ