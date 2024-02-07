Палата представителей США не поддержала проект о помощи Израилю без Украины

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Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю, в который не включены средства для Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Для того, чтобы законопроект был принят, необходима была поддержка более двух третей конгрессменов. Против него проголосовали 180 законодателей, что исключило возможность его принятия.

В Белом доме ранее заявили, что в случае принятия законопроекта о выделении финансирования на помощь Израилю, президент США Джо Байден наложит на него вето.

Администрация Байдена вместо этого неоднократно призывала конгресс придти к двухпартийному соглашению и принять законопроект о выделении допфинансирования в 2024 финансовом году на 118,28 миллиарда долларов, из которых около 60 миллиардов долларов предлагается потратить на помощь Украине.

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