В сенате США назвали тяжелой работу над сделкой о помощи Украине

Работа в сенате США над сделкой по согласованию дополнительной помощи Киеву и защите американской границы идет крайне тяжело. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление лидера демократов в верхней палате конгресса Чака Шумера.

Он добавил, что сенат продолжит работу над запросом на этой неделе. По словам Шумера, и демократы, и республиканцы должны "отключить внешний шум" и закончить данную работу.

Ранее американский президент Джо Байден заявил лидерам конгресса США, что задержки с выделением средств на помощь Киеву угрожают безопасности Штатов, стран НАТО и "свободного мира".

С подобным заявлением лидер США выступил во время встречи с главами республиканских и демократических фракций, профильных комитетов палаты представителей и сената, пытаясь подтолкнуть их к одобрению его запроса на 61 миллиард долларов для Украины.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявляла, что Вашингтон отчаянно стремится получить новое финансирование для продолжения украинского конфликта, несмотря на просьбу президента Украины Владимира Зеленского в Давосе о мирных переговорах.

Конгрессвумен назвала конфликт на Украине "войной Америки", что доказывают сторонники выделения новых денег для Киева.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины