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Вашингтон отчаянно стремится получить новое финансирование для продолжения украинского конфликта, несмотря на просьбу президента Украины Владимира Зеленского в Давосе о мирных переговорах. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети X.

По словам конгрессвумен, конфликт на Украине является "войной Америки", что доказывают сторонники выделения новых денег для Киева.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжение предоставления Украине помощи со стороны Соединенных Штатов упирается в меньшинство в американском конгрессе.

До этого Байден заявил лидерам конгресса США, что задержки с выделением средств на помощь Киеву угрожают безопасности Штатов, стран НАТО и "свободного мира".

С подобным заявлением лидер США выступил во время встречи с главами республиканских и демократических фракций, профильных комитетов палаты представителей и сената, пытаясь подтолкнуть их к одобрению его запроса на 61 миллиард долларов для Украины.

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