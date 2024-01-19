Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США

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Американский президент Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства, тем самым исключив угрозу прекращения работы федеральных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Согласно документу, закон обеспечивает ассигнования структурам федерального назначения на текущий год. Закон предполагает продление финансирования некоторых структур до 1 марта, других – до 8 марта.

18 января Сенат американского конгресса одобрил резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства. Ожидается, что палата представителей конгресса также одобрит данный проект.

В начале января этого года Джо Байден заявил, что конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства Штатов на предстоящий год.

Он отметил, что двухпартийный механизм финансирования, который был достигнут в конгрессе, приближает Вашингтон на шаг к предотвращению шатдауна и защите важных национальных интересов.

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