Сенат США принял резолюцию о предотвращении частичного шатдауна правительства

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Сенат американского конгресса одобрил резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства. Документ предусматривает продление финансирования определенных структур правительства США до 1 марта, а других – до 8 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заседание верхней палаты законодательного органа США.

Ожидается, что палата представителей конгресса также одобрит данный проект, после чего его подпишет глава Белого дома Джо Байден.

При этом сделать это необходимо до 19 января, когда истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств.

В начале января этого года Джо Байден заявил, что конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства Штатов на предстоящий год.

Он отметил, что двухпартийный механизм финансирования, который был достигнут в конгрессе, приближает Вашингтон на шаг к предотвращению шатдауна и защите важных национальных интересов.

По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, общий бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне почти 1,6 триллиона долларов, включая 886 миллиардов долларов на оборону.