Байден заявил, что вопрос дальнейшей помощи Украине упирается в меньшинство в конгрессе

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Продолжение предоставления Украине помощи со стороны США упирается в меньшинство в американском конгрессе. Об этом сообщил президент США Джо Байден перед вылетом в штат Северная Каролина, передает ТАСС.

По его словам, на собрании 17 января с конгрессом США в Белом доме, которое "прошло хорошо", многие законодатели и даже республиканцы высказались за то, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине.

"Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой", – задался вопросом президент США.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон пока не прорабатывает и не намерен выделять новые пакеты военной помощи Киеву. По его словам, причина состоит в отсутствии бюджетных средств.

Он также добавил, что некоторые западные страны в случае, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, могут последовать примеру США и тоже перестать отправлять Украине вооружение.



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