Страны Запада могут последовать примеру США, прекратив поставлять оружие Киеву – Белый дом

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Некоторые страны Запада в том случае, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, могут последовать примеру США и тоже перестать отправлять Украине вооружение. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и решаем, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определенно будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру", – приводит ТАСС слова американского чиновника.

Ранее Джон Кирби сообщал, что Вашингтон пока не прорабатывает и не намерен выделять новые пакеты военной помощи Киеву. По его словам, причина состоит в отсутствии бюджетных средств.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо отказаться от поставок вооружения Киеву.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины