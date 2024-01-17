Посол РФ в США заявил, что отношения между странами балансируют "на грани срыва"

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Отношения между Россией и Соединенными Штатами в последнее время балансируют "на грани срыва в пропасть" из-за деструктивных шагов Америки. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Прошедший год выдался крайне напряженным. Действия администрации (США) становились все более деструктивными и непредсказуемыми. По этой причине российско-американские отношения продолжали деградировать, балансируя на грани срыва в пропасть", – цитирует его ТАСС.

При этом, по словам дипломата, РФ не заинтересована в разрыве связей с США и настроена на удержание их от срыва. Он отметил, что обнуление связей между странами не соответствует ожиданиям народов РФ и США, а также других государств.

Ранее Штаты вновь расширили санкции в отношении России. Рестрикции распространили на две компании, три самолета и одно физическое лицо. В частности, указанные компании, по версии Минфина США, имеют отношение к военно-промышленному комплексу, а самолеты связаны с военно-транспортной авиацией.



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